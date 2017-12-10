В Перми автобус врезался в остановку с пассажиром

По данным на видео, авария произошла 7 декабря этого года в 13:49. Автобус № 40 маршрута «Станция Пермь-2 — Автопарк Нагорный» на большой скорости обгонял другой транспорт, движущийся в попутном направлении. При подъезде к остановке «Одоевского» водитель не справился с управлением, и автобус занесло в сторону остановочного комплекса, на котором находился пассажир. Автобус врезался в остановочный павильон правым боком.