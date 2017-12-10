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17:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми автобус врезался в остановку с пассажиром

Очевидец аварии с участием автобуса выложил в социальные сети запись с видеорегистратора.

По данным на видео, авария произошла 7 декабря этого года в 13:49. Автобус № 40 маршрута «Станция Пермь-2 — Автопарк Нагорный» на большой скорости обгонял другой транспорт, движущийся в попутном направлении. При подъезде к остановке «Одоевского» водитель не справился с управлением, и автобус занесло в сторону остановочного комплекса, на котором находился пассажир. Автобус врезался в остановочный павильон правым боком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамья» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, вызова сотрудников ГИБДД на место происшествия не было, по-видимому, водитель автобуса уехал с места ДТП. Сейчас сотрудники полиции изучают видео, по факту ДТП проводится проверка. Заявлений в полицию от пострадавших также не поступало.

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