Из-за пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону эвакуировали 40 человек

Пожар произошел около полудня в доме № 7 по улице Раздорской. Трехэтажное здание к моменту прибытия пожарных горело открытым пламенем. На борьбу с огнем потребовалось около полутора часов.

Во время пожара никто не пострадал. Из дома спасли семь человек. Всего для ликвидации огня привлекались 49 человек и 16 единиц техники.