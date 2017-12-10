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17:37 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Из-за пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону эвакуировали 40 человек

Сорок человек эвакуировали пожарные 10 декабря из жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел около полудня в доме № 7 по улице Раздорской. Трехэтажное здание к моменту прибытия пожарных горело открытым пламенем. На борьбу с огнем потребовалось около полутора часов.

Во время пожара никто не пострадал. Из дома спасли семь человек. Всего для ликвидации огня привлекались 49 человек и 16 единиц техники.

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