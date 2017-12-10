Из-за пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону эвакуировали 40 человек
Сорок человек эвакуировали пожарные 10 декабря из жилого дома в
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Сорок человек эвакуировали пожарные 10 декабря из жилого дома в
Пожар произошел около полудня в доме № 7 по улице Раздорской. Трехэтажное здание к моменту прибытия пожарных горело открытым пламенем. На борьбу с огнем потребовалось около полутора часов.
Во время пожара никто не пострадал. Из дома спасли семь человек. Всего для ликвидации огня привлекались 49 человек и 16 единиц техники.