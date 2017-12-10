Прокуратура подтвердила: 3 сестры скончались от лекарственных препаратов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Начальник управления прокуратуры Ташкента Бобыр Дехканов обнародовал результаты судебно-медицинской экспертизы тел трех сестер, скончавшихся друг за другом в столице в ноябре.

Читайте также Избитый пьяным хулиганом мужчина скончался в ташкентской больнице

Как сообщает UzNews, результаты официальной судмедэкспертизы показали, что девочки погибли после применения гипотензивного лекарственного препарата (снижающего артериальное давление), что привело к интоксикации организма и сердечно-сосудистой недостаточности.

По словам Дехканова, теперь следователям предстоит выяснить, была ли это ошибка аптекаря или неправильное назначение лечащего врача. Название медикамента, от которого погибли сестра, правоохранители не озвучили.

Напомним, три девочки из одной столичной семьи — Муниса (2010 г. р.), Мухлиса (2011 г. р.) и Мохира (2013 г. р.) скончались 8 ноября в Ташкенте из-за отравления.