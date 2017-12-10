Прокуратура подтвердила: 3 сестры скончались от лекарственных препаратов
Три девочки из одной столичной семьи — Муниса (2010 г. р.), Мухлиса (2011 г. р.) и Мохира (2013 г. р.) скончались 8 ноября в Ташкенте
Три девочки из одной столичной семьи — Муниса (2010 г. р.), Мухлиса (2011 г. р.) и Мохира (2013 г. р.) скончались 8 ноября в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Начальник управления прокуратуры Ташкента Бобыр Дехканов обнародовал результаты
Как сообщает UzNews, результаты официальной судмедэкспертизы показали, что девочки погибли после применения гипотензивного лекарственного препарата (снижающего артериальное давление), что привело к интоксикации организма и
По словам Дехканова, теперь следователям предстоит выяснить, была ли это ошибка аптекаря или неправильное назначение лечащего врача. Название медикамента, от которого погибли сестра, правоохранители не озвучили.
Напомним, три девочки из одной столичной семьи — Муниса (2010 г. р.), Мухлиса (2011 г. р.) и Мохира (2013 г. р.) скончались 8 ноября в Ташкенте
Самая младшая сестра скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Другие две сестры были доставлены в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в состоянии агонии.