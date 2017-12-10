Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Задержание Михаила Саакашвили
18:07 (мск), источник: Publika.md

На трассе Кишинев-Дубэсарь опрокинулся микроавтобус

Крупная авария произошла сегодня днем на трассе Кишинев — Дубэсарь. Там столкнулись четыре автомобиля. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Источник: Publika.md

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи.

Полиции предстоит выяснить все детали произошедшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Минобороны назвали странным заявление Парижа о победе над ИГ
Президент Турции Эрдоган жестко раскритиковал Израиль
«Краснодар» догнал «Зенит» в таблице РФПЛ после победы в Перми
Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования
Хоккеист «Локомотива» забил самый быстрый гол в истории КХЛ
В Турции началось строительство АЭС «Аккую»
Стартапы пошли против фейковых новостей
Спорт
Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России Сначала ветер был против. Потом патрон не лез в канал. Дальше – бессмысленное чудо, Шипулин – молодец… И жестокий провал России в эстафете
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь