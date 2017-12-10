На трассе Кишинев-Дубэсарь опрокинулся микроавтобус
Крупная авария произошла сегодня днем на трассе Кишинев — Дубэсарь. Там столкнулись четыре автомобиля. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
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Крупная авария произошла сегодня днем на трассе Кишинев — Дубэсарь. Там столкнулись четыре автомобиля. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
На место происшествия прибыли две машины скорой помощи.
Полиции предстоит выяснить все детали произошедшего.