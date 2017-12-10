Самолет Москва-Цюрих экстренно сел в Штутгарте из-за дебоширки
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Цюрих, совершил экстренную посадку в Штутгарте
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Цюрих, совершил экстренную посадку в Штутгарте
Сообщается, что 44-летняя гражданка Швейцарии с российскими корнями, летевшая в
За неподобающее поведение пассажирке пришлось заплатить 5 тысяч евро, однако это еще не окончательная сумма. Швейцарке, вероятно, необходимо будет оплатить затраты на незапланированную остановку, сообщили в полиции.