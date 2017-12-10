В Речице на пожаре погибла супружеская пара

Спасатели, вызванные по тревожному сообщению, обнаружили в двухкомнатной квартире, мужа и жену 1963 и 1968 годов рождения в бессознательном состоянии. Они находились на полу в жилой комнате. Пострадавших вынесли на воздух, передали медикам скорой, которые уже ничем не смогли помочь, жильцы скончались. Огонь повредил помещения в квартире и имущество.