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19:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Речице на пожаре погибла супружеская пара

Пожар произошел вечером 9-го декабря в шестиквартирном одноэтажном деревянном доме.

Спасатели, вызванные по тревожному сообщению, обнаружили в двухкомнатной квартире, мужа и жену 1963 и 1968 годов рождения в бессознательном состоянии. Они находились на полу в жилой комнате. Пострадавших вынесли на воздух, передали медикам скорой, которые уже ничем не смогли помочь, жильцы скончались. Огонь повредил помещения в квартире и имущество.

Другие квартиры не пострадали и пригодны для дальнейшего проживания.

-Причина пожара устанавливается, — сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович, — одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Проверку проводит следственно-оперативная группа.

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