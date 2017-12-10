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19:10 (мск), источник: Publika.md

Установлены личности молдаван, погибших в ДТП в Румынии

Двое наших соотечественников погибли этим утром в ДТП в румынском уезде Харгита, ещё пятеро пострадали. Микроавтобус, в котором они находились, выехал с трассы.

Источник: Publika.md

На место происшествия прибыли девять экипажей спасателей и полиция.

Трагедия произошла в шесть часов утра в 260 километрах от таможни Албица.

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«Был введён красный код вмешательства. Спасатели прибыли из уездов Харгита и Нямц. Двое человек — мужчина и женщина — погибли».

По словам представителей компании-перевозчика, личности погибших установили. Известно, что женщине 33 года, а мужчине — 34.

«Мы уже сообщили его супруге. Все расходы по транспортировке тел мы берём на себя».

Как сообщает молдавская Служба чрезвычайных ситуаций, в микроавтобусе находились 20 человек. 18 из них — наши сограждане.

Пятерых пострадавших госпитализировали в больницу города Топлица. Один — в тяжёлом состоянии. Румынские власти говорят, что авария произошла из-за неблагоприятных метеоусловий.

«Шел снегопад, к тому же это опасный участок дороги. Микроавтобус выехал с трассы, врезался в столб и перевернулся».

Маршрутка ехала из Праги в Оргеев. Компания-превозчик уже отправила в Румынию другой микроавтобус, чтобы доставить пассажиров домой.

Тем временем, премьер Павел Филип распорядился создать в правительстве кризисный центр, который предоставит необходимую помощь пострадавшим в аварии.

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