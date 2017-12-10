Установлены личности молдаван, погибших в ДТП в Румынии
Двое наших соотечественников погибли этим утром в ДТП в румынском уезде Харгита, ещё пятеро пострадали. Микроавтобус, в котором они находились, выехал с трассы.
Двое наших соотечественников погибли этим утром в ДТП в румынском уезде Харгита, ещё пятеро пострадали. Микроавтобус, в котором они находились, выехал с трассы.
На место происшествия прибыли девять экипажей спасателей и полиция.
Трагедия произошла в шесть часов утра в 260 километрах от таможни Албица.
«Был введён красный код вмешательства. Спасатели прибыли из уездов Харгита и Нямц. Двое человек — мужчина и женщина — погибли».
По словам представителей
«Мы уже сообщили его супруге. Все расходы по транспортировке тел мы берём на себя».
Как сообщает молдавская Служба чрезвычайных ситуаций, в микроавтобусе находились 20 человек. 18 из них — наши сограждане.
Пятерых пострадавших госпитализировали в больницу города Топлица. Один — в тяжёлом состоянии. Румынские власти говорят, что авария произошла
«Шел снегопад, к тому же это опасный участок дороги. Микроавтобус выехал с трассы, врезался в столб и перевернулся».
Маршрутка ехала из Праги в Оргеев.
Тем временем, премьер Павел Филип распорядился создать в правительстве кризисный центр, который предоставит необходимую помощь пострадавшим в аварии.