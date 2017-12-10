Установлены личности молдаван, погибших в ДТП в Румынии

«Был введён красный код вмешательства. Спасатели прибыли из уездов Харгита и Нямц. Двое человек — мужчина и женщина — погибли».



По словам представителей компании-перевозчика, личности погибших установили. Известно, что женщине 33 года, а мужчине — 34.



«Мы уже сообщили его супруге. Все расходы по транспортировке тел мы берём на себя».



Как сообщает молдавская Служба чрезвычайных ситуаций, в микроавтобусе находились 20 человек. 18 из них — наши сограждане.



Пятерых пострадавших госпитализировали в больницу города Топлица. Один — в тяжёлом состоянии. Румынские власти говорят, что авария произошла из-за неблагоприятных метеоусловий.



«Шел снегопад, к тому же это опасный участок дороги. Микроавтобус выехал с трассы, врезался в столб и перевернулся».



Маршрутка ехала из Праги в Оргеев. Компания-превозчик уже отправила в Румынию другой микроавтобус, чтобы доставить пассажиров домой.



Тем временем, премьер Павел Филип распорядился создать в правительстве кризисный центр, который предоставит необходимую помощь пострадавшим в аварии.