ДТП на Капшагайском мосту: Один погиб, четверо детей и трое взрослых в больнице

По словам водителя автомобиля Volkswagen Passat, он ехал в северном направлении по улице Белинского в сторону Капшагая. По правой стороне его начал обгонять Subaru. Водитель японской иномарки не справился с управлением, его начало крутить на дороге и он зацепил «немца». После этого Subaru выбросило на полосу встречного движения, где машина совершает лобовое столкновение с Toyota Camry.