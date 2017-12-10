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19:25 (мск), источник: Tengrinews

ДТП на Капшагайском мосту: Один погиб, четверо детей и трое взрослых в больнице

Крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 10 декабря в Алматы на Капшагайском мосту, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

По словам водителя автомобиля Volkswagen Passat, он ехал в северном направлении по улице Белинского в сторону Капшагая. По правой стороне его начал обгонять Subaru. Водитель японской иномарки не справился с управлением, его начало крутить на дороге и он зацепил «немца». После этого Subaru выбросило на полосу встречного движения, где машина совершает лобовое столкновение с Toyota Camry.

В результате аварии пострадали восемь человек: водитель и пассажир с Subaru, четверо детей и двое пассажиров Toyota Camry. Водитель Toyota Camry скончался в карате скорой помощи. Водитель Volkswagen Passat не пострадал.

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