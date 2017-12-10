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20:03 (мск), источник: Newtimes.kz

Пятиклассник провалился в канализационный колодец в ЗКО

В Казталовском районе ученик 5-го класса провалился в колодец. Колодец был построен летом этого года, в рамках программы водоснабжения сёл области. Ребёнок с признаками переохлаждения доставлен в районную больницу, передает интернет-издание «Уральские новости».

Источник: Newtimes.kz

В селе Караозен Казталовского района сегодня, около 11 часов дня, 11-летний мальчик, возвращаясь из школы, провалился в открытый колодец. Мальчик не заметил открытого люка из-за того, что колодец припорошило снегом. Спасли ребёнка двое мужчин — местный дворник Оралбек и случайный прохожий Есенгельды.

Промокший мальчик отправился домой пешком. Стоит отметить, что живёт пятиклассник в километре от места происшествия. Из дома мальчика увезли в центральную районную больницу с признаками переохлаждения. Состояние ребёнка выясняется.

Местные жители возмущены тем, что колодец, который установили по программе водоснабжения посёлков, не оборудован безопасными ограждениями, хотя находится он в оживлённом месте — между школой и дворцом культуры.

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