Пятиклассник провалился в канализационный колодец в ЗКО

В селе Караозен Казталовского района сегодня, около 11 часов дня, 11-летний мальчик, возвращаясь из школы, провалился в открытый колодец. Мальчик не заметил открытого люка из-за того, что колодец припорошило снегом. Спасли ребёнка двое мужчин — местный дворник Оралбек и случайный прохожий Есенгельды.
Промокший мальчик отправился домой пешком. Стоит отметить, что живёт пятиклассник в километре от места происшествия. Из дома мальчика увезли в центральную районную больницу с признаками переохлаждения. Состояние ребёнка выясняется.
Местные жители возмущены тем, что колодец, который установили по программе водоснабжения посёлков, не оборудован безопасными ограждениями, хотя находится он в оживлённом месте — между школой и дворцом культуры.