Пятиклассник провалился в канализационный колодец в ЗКО

Источник: Newtimes.kz

В селе Караозен Казталовского района сегодня, около 11 часов дня, 11-летний мальчик, возвращаясь из школы, провалился в открытый колодец. Мальчик не заметил открытого люка из-за того, что колодец припорошило снегом. Спасли ребёнка двое мужчин — местный дворник Оралбек и случайный прохожий Есенгельды.

Промокший мальчик отправился домой пешком. Стоит отметить, что живёт пятиклассник в километре от места происшествия. Из дома мальчика увезли в центральную районную больницу с признаками переохлаждения. Состояние ребёнка выясняется.