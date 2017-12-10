В Германии упала рождественская 15-метровая ель, есть пострадавшие

​Как пишет издание, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 мск) на ярмарке города Эшвайлер. 15-метровая елка упала на детскую карусель.

По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного до четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.