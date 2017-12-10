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21:52 (мск), источник: РИА Новости

В Германии упала рождественская 15-метровая ель, есть пострадавшие

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ель высотой 15 метров упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие, сообщает местное издание Aachener Nachrichten.

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​Как пишет издание, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 мск) на ярмарке города Эшвайлер. 15-метровая елка упала на детскую карусель.

По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного до четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.

Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.

В воскресенье из-за сильного снегопада в ряде городов Германии аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.

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