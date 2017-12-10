В Германии упала рождественская 15-метровая ель, есть пострадавшие
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ель высотой 15 метров упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие, сообщает местное издание Aachener Nachrichten.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ель высотой 15 метров упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие, сообщает местное издание Aachener Nachrichten.
Как пишет издание, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 мск) на ярмарке города Эшвайлер. 15-метровая елка упала на детскую карусель.
Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.
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