СМИ: более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде
По данным телеканала CTV, причиной инцидента могла стать возможная поломка газового двигателя машины, использующейся для уборки помещения.
По данным телеканала CTV, причиной инцидента могла стать возможная поломка газового двигателя машины, использующейся для уборки помещения.
ОТТАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 40 человек были госпитализированы
Как уточнили в минздраве региона, в больницу были доставлены 42 человека, 10 из них в тяжелом или критическом состоянии. Инцидент произошел в одной из теплиц.
На данной ферме уже более 20 лет выращивают огурцы, помидоры и перцы, которые поставляются в разные страны мира.
Делта находится примерно в 30 км к югу от Ванкувера — крупнейшего города Британской Колумбии.