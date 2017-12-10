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22:06 (мск), источник: ТАСС

СМИ: более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде

По данным телеканала CTV, причиной инцидента могла стать возможная поломка газового двигателя машины, использующейся для уборки помещения.

ОТТАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 40 человек были госпитализированы из-за отравления угарным газом на одной из ферм в городе Делта канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Как уточнили в минздраве региона, в больницу были доставлены 42 человека, 10 из них в тяжелом или критическом состоянии. Инцидент произошел в одной из теплиц.

По предварительной версии, люди отравились угарным газом из-за возможной поломки газового двигателя моющей машины, которая используется для уборки помещения.

На данной ферме уже более 20 лет выращивают огурцы, помидоры и перцы, которые поставляются в разные страны мира.

Делта находится примерно в 30 км к югу от Ванкувера — крупнейшего города Британской Колумбии.

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