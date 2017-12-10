Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
На лице американца выросли грибы
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Задержание Михаила Саакашвили
22:30 (мск), источник: Zakon.kz

В многоэтажке Шымкента нашли тела трех детей и бабушки

Среди погибших — девочка четырех лет, два подростка 12 и 13 лет и их бабушка.

Источник: Zakon.kz

Четыре человека, трое из которых — несовершеннолетние, погибли в Шымкенте, в многоэтажном доме по проспекту Республики, передает Zakon.kz cо ссылкой на TVK.

Читайте также
На пешеходном переходе в Алматы женщина сбила ребёнка

Четыре тела были обнаружены 10 декабря в квартире на четвертом этаже дома № 31. Среди погибших — девочка четырех лет, два подростка двенадцати и тринадцати лет и их бабушка.

Родственники и соседи накануне высказали обеспокоенность длительным отсутствием детей и взрослых. Семья снимала квартиру в жилом доме по проспекту Республики. Волнения родственников переросли в тревогу и они вызвали спасателей ЧС и полицию.

Когда сотрудники ДЧС вскрыли двери, то обнаружили страшную находку — мертвые тела. По всей видимости, смерть наступила двое-трое суток назад.

По одной из предварительных версий, причиной смерти мог стать газ. Проводится расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Ребенок-русалка" прожил лишь четыре часа
Жуткая авария в Алматы: пострадали дети, погиб взрослый
«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
Хейли: КНДР демонстрирует паранойю в ответ на санкции
В Минобороны назвали странным заявление Парижа о победе над ИГ
Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования
Международный союз биатлонистов наложил на Россию санкции
Президент Турции Эрдоган жестко раскритиковал Израиль
Стартапы пошли против фейковых новостей
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь