В многоэтажке Шымкента нашли тела трех детей и бабушки
Среди погибших — девочка четырех лет, два подростка 12 и 13 лет и их бабушка.
Среди погибших — девочка четырех лет, два подростка 12 и 13 лет и их бабушка.
Четыре человека, трое из которых — несовершеннолетние, погибли в Шымкенте, в многоэтажном доме по проспекту Республики, передает Zakon.kz cо ссылкой на TVK.
Четыре тела были обнаружены 10 декабря в квартире на четвертом этаже дома № 31. Среди погибших — девочка четырех лет, два подростка двенадцати и тринадцати лет и их бабушка.
Родственники и соседи накануне высказали обеспокоенность длительным отсутствием детей и взрослых. Семья снимала квартиру в жилом доме по проспекту Республики. Волнения родственников переросли в тревогу и они вызвали спасателей ЧС и полицию.
Когда сотрудники ДЧС вскрыли двери, то обнаружили страшную находку — мертвые тела. По всей видимости, смерть наступила
По одной из предварительных версий, причиной смерти мог стать газ. Проводится расследование.