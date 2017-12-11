Лучший участковый региона задержан на взятке

По данным источников в правоохранительных органах, 15 ноября полицейский, находясь в своей машине, получил 50 тыс. руб. от местного предпринимателя. Деньги передавались за освобождение от административной ответственности и дальнейшее покровительство.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вельтманкин полностью признал вину и сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщает собеседник Волга Ньюс.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн сообщил Волга Ньюс, что участковый был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам в ноябре этого года.

Примечательно, что задержание произошло накануне Дня участкового уполномоченного полиции, отмечающегося 17 ноября. Вероятно, именно из-за этого Вельматкин не поехал в Москву на финал Всероссийского конкурса «Народный участковый».