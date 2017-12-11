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11:02 (мск), источник: Volga News

Лучший участковый региона задержан на взятке

Полицейский из села Утевка Нефтегорского района Александр Вельматкин, по итогам 2016 г. признанный лучшим участковым Самарской области, был задержан сотрудниками службы собственной безопасности регионального управления МВД при получении взятки.

По данным источников в правоохранительных органах, 15 ноября полицейский, находясь в своей машине, получил 50 тыс. руб. от местного предпринимателя. Деньги передавались за освобождение от административной ответственности и дальнейшее покровительство.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вельтманкин полностью признал вину и сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщает собеседник Волга Ньюс.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн сообщил Волга Ньюс, что участковый был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам в ноябре этого года.

Примечательно, что задержание произошло накануне Дня участкового уполномоченного полиции, отмечающегося 17 ноября. Вероятно, именно из-за этого Вельматкин не поехал в Москву на финал Всероссийского конкурса «Народный участковый».

До инцидента ГУ МВД активно пиарило Вельматкина на сайте управления и в региональных СМИ, призывая голосовать за него как за претендента на победу в федеральном конкурсе. Сейчас публикации с сайта полицейского управления удалены, но их можно найти в кэше поисковиков.

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