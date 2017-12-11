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09:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Под Львовом подорвали автобус с польскими туристами

10 декабря во Львовской области Украины был поврежден автобус, перевозивший польских туристов, сообщается на сайте областной администрации.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Вчера, 9 декабря, ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, который осуществлял экскурсионные перевозки польских туристов во Львов. На месте работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье на кольцевой дороге Львова произошел взрыв, в результате которого на стоянке возле отеля был поврежден автобус, перевозивший польских туристов. У автобуса MAN повреждена внешняя обшивка багажного отделения и боковое стекло. Пострадавших в результате взрыва нет.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил на своей странице в Facebook, что автобус был поврежден неизвестным взрывным устройством.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал происшествие провокацией и заявил, что неизвестные, которые устроили взрыв хотят сорвать официальный визит президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!, — написал Климкин в Твитере.

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Подготовил Григорий Зарембо.

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