Под Львовом подорвали автобус с польскими туристами
10 декабря во Львовской области Украины был поврежден автобус, перевозивший польских туристов, сообщается на сайте областной администрации.
10 декабря во Львовской области Украины был поврежден автобус, перевозивший польских туристов, сообщается на сайте областной администрации.
Вчера, 9 декабря, ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, который осуществлял экскурсионные перевозки польских туристов во Львов. На месте работает
В ночь на воскресенье на кольцевой дороге Львова произошел взрыв, в результате которого на стоянке возле отеля был поврежден автобус, перевозивший польских туристов. У автобуса MAN повреждена внешняя обшивка багажного отделения и боковое стекло. Пострадавших в результате взрыва нет.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил на своей странице в Facebook, что автобус был поврежден неизвестным взрывным устройством.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал происшествие провокацией и заявил, что неизвестные, которые устроили взрыв хотят сорвать официальный визит президента Польши Анджея Дуды в Украину.
Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв!
Подготовил Григорий Зарембо.