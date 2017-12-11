В Приморье во время пожара в госпитале для ветеранов обгорела медсестра

В столице Приморского края произошёл серьёзный пожар в госпитале для ветеранов войны. Спасателям пришлось эвакуировать 75 человек. Во время инцидента пострадала медсестра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ТАСС, очаг возгорания возник в ординаторской госпиталя для ветеранов войны во Владивостоке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Однако из здания пришлось эвакуировать 75 человек — пациентов и сотрудников.

Огонь возник на третьем этаже шестиэтажного здания госпиталя. По предварительным данным, в результате возгорания пострадала только медсестра. Женщина получила ожоги кистей рук.