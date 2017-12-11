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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье во время пожара в госпитале для ветеранов обгорела медсестра

Спасатели в срочном порядке эвакуировали 75 человек.

В столице Приморского края произошёл серьёзный пожар в госпитале для ветеранов войны. Спасателям пришлось эвакуировать 75 человек. Во время инцидента пострадала медсестра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ТАСС, очаг возгорания возник в ординаторской госпиталя для ветеранов войны во Владивостоке. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Однако из здания пришлось эвакуировать 75 человек — пациентов и сотрудников.

Огонь возник на третьем этаже шестиэтажного здания госпиталя. По предварительным данным, в результате возгорания пострадала только медсестра. Женщина получила ожоги кистей рук.

Всего на момент пожара на стационарном лечении в госпитале находилось 242 человека. Эвакуированных людей разместили на нижних этажах медицинского учреждения.

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