Житель Хабаровского края погиб при пожаре в частном доме
В воскресенье, 10 декабря, в поселке Амурсталь
В воскресенье, 10 декабря, в поселке Амурсталь
Пожарные быстро прибыли на место. Огонь охватил дом и крышу, внутри находился человек. Его вынесли на свежий воздух, но мужчина получил ожоги всей поверхности тела. Спасти пострадавшего не удалось. По словам соседей, погибший часто бывал пьян, а печка в его доме работала неисправно.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.