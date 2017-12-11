Житель Хабаровского края погиб при пожаре в частном доме

Пожарные быстро прибыли на место. Огонь охватил дом и крышу, внутри находился человек. Его вынесли на свежий воздух, но мужчина получил ожоги всей поверхности тела. Спасти пострадавшего не удалось. По словам соседей, погибший часто бывал пьян, а печка в его доме работала неисправно.