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03:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края погиб при пожаре в частном доме

В воскресенье, 10 декабря, в поселке Амурсталь Комсомольска-на-Амуре произошел пожар. Загорелся частный дом № 13 на улице Дальней.

Пожарные быстро прибыли на место. Огонь охватил дом и крышу, внутри находился человек. Его вынесли на свежий воздух, но мужчина получил ожоги всей поверхности тела. Спасти пострадавшего не удалось. По словам соседей, погибший часто бывал пьян, а печка в его доме работала неисправно.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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