Жизнь приморской женщины оценили в золотые серьги

По версии следствия, 9 июня 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Кронида Коренова в городе Партизанске напал на 36-летнюю потерпевшую и нанес ей множество ударов руками по голове. Затем похитил у нее золотые украшения, сотовый телефон и деньги. После чего он нанес женщине еще не менее 11 ударов ножом и убил.