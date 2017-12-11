Жизнь приморской женщины оценили в золотые серьги
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и разбое, сообщили Deita. ru в СУ СК по Приморью.
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и разбое, сообщили Deita. ru в СУ СК по Приморью.
По версии следствия, 9 июня 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Кронида Коренова в городе Партизанске напал на 36-летнюю потерпевшую и нанес ей множество ударов руками по голове. Затем похитил у нее золотые украшения, сотовый телефон и деньги. После чего он нанес женщине еще не менее 11 ударов ножом и убил.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Михаил Грач.