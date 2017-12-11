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12Лесные пожары в Калифорнии
8Суперлуние-2017
03:58 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске пожарные всю ночь тушили полыхающее кафе

Быстрое распространение огня удалось остановить только утром.

В дальневосточной столице в ночь на 11 декабря огнеборцы тушили пожар в кафе в Краснофлотском районе. Ликвидация возгорания заняла у них больше девяти часов.

Как уточнила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по краю Екатерина Потворова, вечером 10 декабря возник пожар в кафе «Чингисхан». Оно расположено на втором этаже здания рядом с рынком «Депо-2». Первый этаж занимала автомойка. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 22:30 по местному времени. Когда огнеборцы прибыли на место пожара, они обнаружили, что горит крыша здания, огонь быстро распространяется на деревянным конструкциям.

До прибытия пожарных подразделений десять человек покинули здание самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. В 05:35 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 7:48 брандмейстеры ликвидировали открытое горение. Спасатели ведут дальнейшую проливку и разбор места пожара. Всего на тушение привлекли 37 человек и десять единиц техники.

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