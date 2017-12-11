В Хабаровске пожарные всю ночь тушили полыхающее кафе
Быстрое распространение огня удалось остановить только утром.
Быстрое распространение огня удалось остановить только утром.
В дальневосточной столице в ночь на 11 декабря огнеборцы тушили пожар в кафе в Краснофлотском районе. Ликвидация возгорания заняла у них больше девяти часов.
Как уточнила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник
До прибытия пожарных подразделений десять человек покинули здание самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. В 05:35 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 7:48 брандмейстеры ликвидировали открытое горение. Спасатели ведут дальнейшую проливку и разбор места пожара. Всего на тушение привлекли 37 человек и десять единиц техники.