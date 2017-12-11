В Хабаровске пожарные всю ночь тушили полыхающее кафе

В дальневосточной столице в ночь на 11 декабря огнеборцы тушили пожар в кафе в Краснофлотском районе. Ликвидация возгорания заняла у них больше девяти часов.

Как уточнила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по краю Екатерина Потворова, вечером 10 декабря возник пожар в кафе «Чингисхан». Оно расположено на втором этаже здания рядом с рынком «Депо-2». Первый этаж занимала автомойка. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 22:30 по местному времени. Когда огнеборцы прибыли на место пожара, они обнаружили, что горит крыша здания, огонь быстро распространяется на деревянным конструкциям.