Автомобиль угнал молодой житель Хабаровского края

Когда он вернулся, то иномарки не было на месте. Автолюбитель обратился в полицию. Он рассказал, что машина не оборудована сигнализацией.

Ориентировку на автомобиль передали экипажам ГИБДД. В итоге инспекторы остановили угнанную машину на дороге. Ей управлял 21-летний мужчина. По его словам чужую иномарку он забрал, чтобы покататься.