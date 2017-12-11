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04:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Автомобиль угнал молодой житель Хабаровского края

м.

Когда он вернулся, то иномарки не было на месте. Автолюбитель обратился в полицию. Он рассказал, что машина не оборудована сигнализацией.

Ориентировку на автомобиль передали экипажам ГИБДД. В итоге инспекторы остановили угнанную машину на дороге. Ей управлял 21-летний мужчина. По его словам чужую иномарку он забрал, чтобы покататься.

По факту угона автомобиля возбудили уголовное дело, машину вернули владельцу. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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