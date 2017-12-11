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04:17 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчан отправили под суд за наживу на инсценировках аварий

Лидер преступной группы ждёт приговора под домашним арестом.

В Хабаровске осудят 11 местных жителей, которые инсценировали ДТП и получили благодаря этому обману больше миллиона рублей от страховых компаний. Свои деньги из-за незаконных действий организованной группы потеряли три организации.

С заявлением в полицию обратился сотрудник одной из страховых компаний и сообщил, что у него есть подозрения, что выплаты потерпевшим в результате ДТП производились незаконно. Правоохранители установили, что на территории дальневосточной столицы действует организованная группа, руководил которой ранее не судимый 27-летний хабаровчанин. Фигурант впервые инсценировал ДТП для получения страховых выплат в октябре 2015 года. Затем он привлёк своих друзей и уже в составе преступной группы из 11 человек совершил ещё шесть подобных эпизодов.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, лидер чётко распределил роли между фигурантами. Подозреваемые незаконно оформили выплаты в трёх страховых компаниях. В общей сложности подельники получили больше 1 миллиона 140 тысяч рублей. Правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его в суд для рассмотрения по существу. Организатор группы дожидается приговора под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

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