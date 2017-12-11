Хабаровчан отправили под суд за наживу на инсценировках аварий

С заявлением в полицию обратился сотрудник одной из страховых компаний и сообщил, что у него есть подозрения, что выплаты потерпевшим в результате ДТП производились незаконно. Правоохранители установили, что на территории дальневосточной столицы действует организованная группа, руководил которой ранее не судимый 27-летний хабаровчанин. Фигурант впервые инсценировал ДТП для получения страховых выплат в октябре 2015 года. Затем он привлёк своих друзей и уже в составе преступной группы из 11 человек совершил ещё шесть подобных эпизодов.