В сети появилось фото с места аварии на трассе Исилькуль-Омск

Как ранее писал Om1.ru, в воскресенье, 10 декабря, около 17:30 на трассе Челябинск-Новосибирск в Марьяновском районе произошло смертельное ДТП.

Как пояснили в УМВД России по Омской области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной службы в 18:15 часов. На место сразу выехали сотрудники.

По предварительным данным, водитель на автомобиле «Мазда», двигаясь в сторону Омска, на 759 километре дороги выехал на встречную полосу и на полной скорости влетел под грузовик.

В результате аварии до приезда скорой помощи на месте погибли водитель и пассажир иномарки. Водителя грузового автомобиля с тяжелыми травмами доставили в больницу. Он находится в реанимации.

На месте работали спасатели. Сотрудники полиции регулировали движение.

Ночью в соцсети ВКонтакте в группе «Инцидент Омск» появились фото с места аварии. На страшных кадрах видно раскуроченные машины.