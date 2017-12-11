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07:13 (мск), источник: Om1.ru

В сети появилось фото с места аварии на трассе Исилькуль-Омск

В жутком ДТП на заснеженной дороге погибли два человека, еще один находится в больнице.

Как ранее писал Om1.ru, в воскресенье, 10 декабря, около 17:30 на трассе Челябинск-Новосибирск в Марьяновском районе произошло смертельное ДТП.

Как пояснили в УМВД России по Омской области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной службы в 18:15 часов. На место сразу выехали сотрудники.

По предварительным данным, водитель на автомобиле «Мазда», двигаясь в сторону Омска, на 759 километре дороги выехал на встречную полосу и на полной скорости влетел под грузовик.

В результате аварии до приезда скорой помощи на месте погибли водитель и пассажир иномарки. Водителя грузового автомобиля с тяжелыми травмами доставили в больницу. Он находится в реанимации.

На месте работали спасатели. Сотрудники полиции регулировали движение.

Ночью в соцсети ВКонтакте в группе «Инцидент Омск» появились фото с места аварии. На страшных кадрах видно раскуроченные машины.

Напомним, вчера весь день шел снег, и автолюбители предупреждали друг друга о плохой видимости на трассах и просили быть аккуратнее за рулем.

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