В Приморье произошло массовое отравление в детском саду

Источник: Восток Медиа

Три ребёнка с признаками сильного отравления лежат в инфекционном отделении центральной городской больницы в Находке. Остальные дети лечатся в домашних условиях, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В Находке в детском садике № 45, расположенном по улице Спортивной, произошло ЧП. Все воспитанники группы № 6 почувствовали себя плохо в конце прошлой недели. Малыши жаловались на рвоту, понос и высокую температуру. Три ребёнка попали в инфекционное отделение центральной городской больницы, а остальные дети лечатся дома. Сегодня, 11 декабря, никто из родителей не привёл детей в эту группу.

«Вечером в четверг ребёнку стало плохо, его рвало и тошнило. Он лежал и не мог встать. Температура до 39 поднялась. Мы думали, что это простое отравление, но утром в пятницу испугались и отвезли его в больницу. Пока неясно, чем отравились наши дети, но все те родители, кто лечит малышей дома, рассказывают нам в социальных сетях о схожих симптомах. Мы не знаем причину отравления, но неделю назад в садике прошёл санитарный день из-за обнаруженной пищевой инфекции», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» мама одного из заболевших детей Анжела.

Только что также стало известно, что четвёртого ребёнка из этой же группы родители отвезли в инфекционное отделение. Определением причины массового отравления занимаются специалисты территориального отдела Роспотребнадзора Находки.