В Красноярске разыскивают мужчину, который пропал 3 декабря

В Красноярске разыскивают молодого человека, который в последний раз вышел на связь 3 декабря.

24-летний Илья Федотенко последний раз выходил на связь 3 декабря в 19:40. С тех пор его телефон не отвечает, а местонахождение неизвестно.

Место жительства пропавшего — переулок Тихий, 5 в Красноярске.

На вид молодому человеку 25 лет, рост 170 см, русые волосы коротко подстрижены. Глаза серо-зеленого цвета. Имеет маленькую бородку.

Был одет в красный пуховик, на капюшоне опушка из меха енота, черная вязаная шапка, спортивные зимние ботинки Reebok. Черные джинсы и водолазку изумрудного цвета.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о молодом человеке, просят сообщить в полицию по телефону +73912 262−11−77 либо волонтерам +79509966066.