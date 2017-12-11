В Красноярске разыскивают мужчину, который пропал 3 декабря
Телефон молодого человека не отвечает, местонахождение неизвестно.
Телефон молодого человека не отвечает, местонахождение неизвестно.
В Красноярске разыскивают молодого человека, который в последний раз вышел на связь 3 декабря.
24-летний Илья Федотенко последний раз выходил на связь 3 декабря в 19:40. С тех пор его телефон не отвечает, а местонахождение неизвестно.
Место жительства пропавшего — переулок Тихий, 5 в Красноярске.
На вид молодому человеку 25 лет, рост 170 см, русые волосы коротко подстрижены. Глаза
Был одет в красный пуховик, на капюшоне опушка из меха енота, черная вязаная шапка, спортивные зимние ботинки Reebok. Черные джинсы и водолазку изумрудного цвета.
Всех, кто имеет