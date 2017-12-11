Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Белый дом Рождества
05:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске разыскивают мужчину, который пропал 3 декабря

Телефон молодого человека не отвечает, местонахождение неизвестно.

В Красноярске разыскивают молодого человека, который в последний раз вышел на связь 3 декабря.

24-летний Илья Федотенко последний раз выходил на связь 3 декабря в 19:40. С тех пор его телефон не отвечает, а местонахождение неизвестно.

Место жительства пропавшего — переулок Тихий, 5 в Красноярске.

На вид молодому человеку 25 лет, рост 170 см, русые волосы коротко подстрижены. Глаза серо-зеленого цвета. Имеет маленькую бородку.

Был одет в красный пуховик, на капюшоне опушка из меха енота, черная вязаная шапка, спортивные зимние ботинки Reebok. Черные джинсы и водолазку изумрудного цвета.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о молодом человеке, просят сообщить в полицию по телефону +73912 262−11−77 либо волонтерам +79509966066.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Что в мешке? Как не купить испорченный новогодний подарок
СМИ: Кремль решил превратить выборы президента в праздник
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Роспотребнадзор предложил маркировать вредные продукты
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам
МИД Польши прокомментировал подрыв автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь