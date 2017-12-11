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07:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Неудачная парковка автомобиля стала причиной затора трамваев в Новосибирске

Инцидент произошел сегодня утром, 11 декабря, в левобережье города.

Сегодня утром, 11 декабря, в левобережье Новосибирска — на площади Маркса произошел инцидент на трамвайных путях.

По информации очевидцев в сети в группе во «Вконтакте» «Инцидент Новосибирск», из-за одного неудачно неудачно припарковавшегося автолюбителя на Honda Accord встали трамваи. Большое количество пассажиров не смогли вовремя добраться до пункта назначения. На момент публикации, со слов очевидцев, ситуация пока не разрешилась.

— Где же эвакуаторщики, когда они так нужны? — возмущаются в комментариях к ситуации местные жители.

Еще один автомобильный инцидент в Новосибирске произошел минувшей ночью: дрифт закончился столкновением на парковке возле парка на Речном вокзале. На площади Инженера Будагова водитель на Subaru, использовал элементы управляемого заноса, но не рассчитал траекторию движения и задел выезжающую с парковки Lada 2110, которая в свою очередь врезалась в стоящий на парковке седан Lexus. По информации очевидцев «АСТ-54» в происшествии повреждены только автомобили.

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