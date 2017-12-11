Неудачная парковка автомобиля стала причиной затора трамваев в Новосибирске

Сегодня утром, 11 декабря, в левобережье Новосибирска — на площади Маркса произошел инцидент на трамвайных путях.

По информации очевидцев в сети в группе во «Вконтакте» «Инцидент Новосибирск», из-за одного неудачно неудачно припарковавшегося автолюбителя на Honda Accord встали трамваи. Большое количество пассажиров не смогли вовремя добраться до пункта назначения. На момент публикации, со слов очевидцев, ситуация пока не разрешилась.

— Где же эвакуаторщики, когда они так нужны? — возмущаются в комментариях к ситуации местные жители.