Спасатели пока не нашли место падения пропавшего в Приангарье вертолета
Поисковые мероприятия продолжаются.
Поисковые мероприятия продолжаются.
Информация об обнаружении предполагаемого места падения вертолета, пропавшего в Иркутской области, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил директор Братской
Ранее в СМИ появилась информация, что вертолет совершил вынужденную посадку в акватории Братского водохранилища, после чего провалился под лед, пишет газета «Известия».
«Это просто одна из версий, которых много. Это чистое предположение. Пока это неверная информация, даже если она
Напомним, частный вертолет «Еврокоптер АС-350» совершил аварийную посадку в Братском районе Иркутской области 7 декабря. На борту было два человека, в том числе известный в Братске предприниматель в сфере лесопереработки Егор Банщиков.
Директор Братской региональной
Кроме того, ИА IrkutskMedia сообщало, что пилот вертолета АС-350 мог не владеть навыками полетов в условиях таежной местности. Об этом рассказал источник в штабе
Поиск частного вертолета «Еврокоптер АС-350» продолжается. К поисковым мероприятиям привлечены пять наземных групп из состава
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