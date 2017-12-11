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05:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спасатели пока не нашли место падения пропавшего в Приангарье вертолета

Поисковые мероприятия продолжаются.

Источник: IrkutskMedia.ru

Информация об обнаружении предполагаемого места падения вертолета, пропавшего в Иркутской области, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил директор Братской поисково-спасательной базы Олег Пихтин. Cпасатели продолжают разыскивать воздушное судно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее в СМИ появилась информация, что вертолет совершил вынужденную посадку в акватории Братского водохранилища, после чего провалился под лед, пишет газета «Известия».

«Это просто одна из версий, которых много. Это чистое предположение. Пока это неверная информация, даже если она где-то появилась», — отметил Олег Пихтин.

Напомним, частный вертолет «Еврокоптер АС-350» совершил аварийную посадку в Братском районе Иркутской области 7 декабря. На борту было два человека, в том числе известный в Братске предприниматель в сфере лесопереработки Егор Банщиков.

Поисково-спасательная операция проводилась с 7 декабря, однако безрезультатно. Ситуация осложнялась сильным ветром и снегом. Отмечается, что воздушное судно могло совершить экстренную посадку из-за технического сбоя.

Директор Братской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) Олег Пихтин сообщил, что поиски пропавших продолжаются на снегоходах. Кроме того, владельцы частных воздушных судов, в частности аэродром Мостовой, готовы подключиться к поиску вертолета АС-350. Пока малая авиация не может быть задействована в спасательной операции в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Кроме того, ИА IrkutskMedia сообщало, что пилот вертолета АС-350 мог не владеть навыками полетов в условиях таежной местности. Об этом рассказал источник в штабе поисково-спасательной операции. Именно предполагаемое отсутствие опыта полетов на данной местности могло повлиять на посадку воздушного судна на лед Братского водохранилища.

Поиск частного вертолета «Еврокоптер АС-350» продолжается. К поисковым мероприятиям привлечены пять наземных групп из состава пожарно-спасательной службы Иркутской области, охотники и лесозаготовители. Сегодня на усиление наземной группировки направлены 30 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на шести снегоходах с водолазным оборудованием.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

#Пропавший_вертолет.

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