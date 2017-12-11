Два человека погибли при падении автомобиля в реку в Иркутской области

Водитель автомобиль Toyota Land Cruiser Prado не вписался в поворот и машина слетела с моста в реку Красная между селом Соляная и деревней Сереброво в Тайшетском районе Иркутской области вечером 10 декабря. Иномарка упала на крышу и частично ушла под воду.