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05:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два человека погибли при падении автомобиля в реку в Иркутской области

Обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель автомобиль Toyota Land Cruiser Prado не вписался в поворот и машина слетела с моста в реку Красная между селом Соляная и деревней Сереброво в Тайшетском районе Иркутской области вечером 10 декабря. Иномарка упала на крышу и частично ушла под воду.

В результате аварии два человека погибли, а двое получили травмы и были госпитализированы. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщил сотрудник Западного поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Иркутской области.

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