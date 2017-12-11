В Талице бабушку ограбил собственный внук

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, по словам женщины, в тот день, когда была совершена кража, она находилась у соседки. Вечером пенсионерка вернулась домой и увидела открытые двери в дом. Обнаружив пропажу денег, женщина позвонила в полицию. Как выяснили криминалисты, проникновение было совершено путем взлома навесного замка на входной двери. Кроме наличных больше ничего не пропало.

Беседуя с пострадавшей, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на коробку от нового сотового телефона, которая лежала на столе. Судя по чеку, аппарат был куплен в день совершения преступления.

По словам пострадавшей, мобильник ей купил внук. Она позвонила ему утром и попросила зайти. Мужчине заявительница передала деньги и попросила купить ей новый телефон. При этом, как пояснила, бабушка, деньги из шкафа она извлекала в присутствии родственника.

Во время беседы с полицейскими 33-летний мужчина нервничал, путался в своих показаниях, а позже сознался в содеянном.