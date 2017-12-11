Грибник упал с 20-метровой высоты в Новом Свете

Жителю Нового Света оказали помощь после его падения в балку на южном склоне горы Сандык-Кая, передает пресс-служба МЧС Крыма.

41-летний мужчина собирал грибы и поскользнулся, в результате чего упал в балку с высоты 20 метров, после чего не смог самостоятельно передвигаться.

Спасатели оказали пострадавшему первую медпомощь, а затем благодаря альпинистскому снаряжению и носилок его эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи.