Грибник упал с 20-метровой высоты в Новом Свете
Пострадавшему оказали первую медпомощь, а затем эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи.
Пострадавшему оказали первую медпомощь, а затем эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи.
Жителю Нового Света оказали помощь после его падения в балку на южном склоне горы
41-летний мужчина собирал грибы и поскользнулся, в результате чего упал в балку с высоты 20 метров, после чего не смог самостоятельно передвигаться.
Спасатели оказали пострадавшему первую медпомощь, а затем благодаря альпинистскому снаряжению и носилок его эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи.
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