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07:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Канал поставки наркотиков в колонию перекрыли в Приморье

Женщину с 10 шприцами остановили на КПП.

Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.

Сотрудники ГУФСИН перекрыли канал поставки в исправительную колонию наркотиков в крупном размере. Женщину с 10 шприцами, в которых находилось в общей сложности 120 грамм масла каннабиса, остановили на КПП, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

При проходе через контрольно-пропускной пункт была задержана продавец магазина, расположенного на территории учреждения. В ее дамской сумке находились два полимерных свертка с 10 шприцами, содержащими вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно экспертизе данное вещество является наркотическим — маслом каннабиса в пересчете на высушенное вещество массой более 120 грамм.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.3 УК РФ.

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