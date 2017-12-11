Канал поставки наркотиков в колонию перекрыли в Приморье

Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.

Сотрудники ГУФСИН перекрыли канал поставки в исправительную колонию наркотиков в крупном размере. Женщину с 10 шприцами, в которых находилось в общей сложности 120 грамм масла каннабиса, остановили на КПП, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

При проходе через контрольно-пропускной пункт была задержана продавец магазина, расположенного на территории учреждения. В ее дамской сумке находились два полимерных свертка с 10 шприцами, содержащими вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно экспертизе данное вещество является наркотическим — маслом каннабиса в пересчете на высушенное вещество массой более 120 грамм.