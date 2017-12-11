Канал поставки наркотиков в колонию перекрыли в Приморье
Женщину с 10 шприцами остановили на КПП.
Женщину с 10 шприцами остановили на КПП.
Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.
Сотрудники ГУФСИН перекрыли канал поставки в исправительную колонию наркотиков в крупном размере. Женщину с 10 шприцами, в которых находилось в общей сложности 120 грамм масла каннабиса, остановили на КПП, сообщили ИА PrimaMedia в
При проходе через
Согласно экспертизе данное вещество является наркотическим — маслом каннабиса в пересчете на высушенное вещество массой более 120 грамм.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.3 УК РФ.