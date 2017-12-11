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07:00 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из загоревшегося общежития вывели на улицу 55 человек

Пожар произошел в 23:00 в воскресенье, 10 декабря, в общежитии на улице Петра Осьминина.

К моменту прибытия спасателей в доме было сильное задымление. 48 жильцов успели эвакуироваться самостоятельно, еще 7 человек были спасены звеньями газодымозащитной службы.

На месте происшествия работали 4 пожарных машины, 13 спасателей и 3 звена газодымозащитной службы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Чтобы полностью потушить пожар, понадобилось чуть больше часа.

Причина пожара устанавливается.

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