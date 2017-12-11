Гендиректора турфирмы в Хабаровске заподозрили в мошенничестве на миллион
В оплаченный отпуск не уехали 11 жителей дальневосточной столицы.
В оплаченный отпуск не уехали 11 жителей дальневосточной столицы.
Полицейские заподозрили руководителя хабаровской туристической фирмы в махинациях при продаже путёвок. Сумма ущерба, причинённого горожанам, оценивается в 1,2 миллиона рублей.
Как сообщает в понедельник
«Путёвки по различным направлениям приобрели 11 потерпевших, однако обозначенные в договорах услуги хабаровчане не получили. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД России проверили деятельность компании», — говорится в
В отношении 42-летнего генерального директора турфирмы возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении мошенничества.
Сейчас полицейские проводят следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех обстоятельств противоправных деяний.