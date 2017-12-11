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07:13 (мск), источник: Восток Медиа

Гендиректора турфирмы в Хабаровске заподозрили в мошенничестве на миллион

В оплаченный отпуск не уехали 11 жителей дальневосточной столицы.

Полицейские заподозрили руководителя хабаровской туристической фирмы в махинациях при продаже путёвок. Сумма ущерба, причинённого горожанам, оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в правоохранительные органы обратились граждане, которые стали жертвами противоправных действий со стороны руководства одной из турфирм краевого центра.

«Путёвки по различным направлениям приобрели 11 потерпевших, однако обозначенные в договорах услуги хабаровчане не получили. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД России проверили деятельность компании», — говорится в пресс-релизе.

В отношении 42-летнего генерального директора турфирмы возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении мошенничества.

Сейчас полицейские проводят следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех обстоятельств противоправных деяний.

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