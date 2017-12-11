В Иркутске возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на плотине ГЭС
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 10 декабря 2017 года на плотине ГЭС.
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 10 декабря 2017 года на плотине ГЭС.
Как 11 декабря сообщила
По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche Cayenne столкнулся с машиной «Нива». В результате ДТП двое пассажиров, находившихся в салоне отечественного автомобиля, скончались: один на месте происшествия, второй — в медучреждении. Третий пассажир и водитель получили травмы, им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
Водитель, управлявший спортивным кроссовером, сразу после произошедшего, бросив транспортное средство, скрылся с места аварии. В настоящее время его личность установлена, приняты меры к розыску и задержанию.
Вместе с тем полиция призывает граждан оказать содействие в установлении истины произошедшего. В момент столкновения автомашин недалеко от места происшествия могли находиться автомобилисты, видеорегистраторы транспортных средств которых могли запечатлеть произошедшее. Свидетели и очевидцы ДТП могут сообщить о себе, позвонив по телефону: