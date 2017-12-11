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07:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на плотине ГЭС

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 10 декабря 2017 года на плотине ГЭС.

Как 11 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкцией этой статьи предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche Cayenne столкнулся с машиной «Нива». В результате ДТП двое пассажиров, находившихся в салоне отечественного автомобиля, скончались: один на месте происшествия, второй — в медучреждении. Третий пассажир и водитель получили травмы, им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Водитель, управлявший спортивным кроссовером, сразу после произошедшего, бросив транспортное средство, скрылся с места аварии. В настоящее время его личность установлена, приняты меры к розыску и задержанию.

Вместе с тем полиция призывает граждан оказать содействие в установлении истины произошедшего. В момент столкновения автомашин недалеко от места происшествия могли находиться автомобилисты, видеорегистраторы транспортных средств которых могли запечатлеть произошедшее. Свидетели и очевидцы ДТП могут сообщить о себе, позвонив по телефону: 8 (3952) 21−64−14.

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