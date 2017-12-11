В Иркутске возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на плотине ГЭС

Как 11 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкцией этой статьи предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche Cayenne столкнулся с машиной «Нива». В результате ДТП двое пассажиров, находившихся в салоне отечественного автомобиля, скончались: один на месте происшествия, второй — в медучреждении. Третий пассажир и водитель получили травмы, им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Водитель, управлявший спортивным кроссовером, сразу после произошедшего, бросив транспортное средство, скрылся с места аварии. В настоящее время его личность установлена, приняты меры к розыску и задержанию.