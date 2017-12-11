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08:57 (мск), источник: Sputnik.by

Снегопад в Европе: есть погибшие, транспортное сообщение нарушено

Сильный снегопад, который уже назван самым мощным за последние четыре года, вызвал транспортный коллапс в Европе.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Снегопад, который обрушился на Европу в воскресенье, 11 декабря, привел к многочисленным проблемам в транспортном сообщении европейских стран, сообщают мировые СМИ.

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​Главный аэропорт британской столицы — Хитроу — пока официально считается открытым. Тем не менее, рейсы выполняются с большими задержками. Власти сообщают о снежных заносах и многочисленных авариях на крупнейших автотрассах. В ряде жилых районов наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. По данными гидрометеослужб, Великобритания столкнулась с наиболее сильным снегопадом за последние годы (в отдельных частях страны выпало до 28 см осадков). Кроме того, скорость ветра в регионе достигала 129 км/ч.

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В Германии из-за неблагоприятных погодных условий на несколько часов закрылся аэропорт Дюссельдорфа. Около 300 рейсов были отменены в первой половине дня во Франкфурте. Десятки самолетов были отправлены и прибыли с опозданием. В части регионов страны зафиксированы задержки в движении железнодорожного транспорта. Заснеженное и скользкое покрытие дорог привело к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. По данными СМИ, из-за большого количество ДТП много человек пострадало, как минимум один человек погиб.

Из-за непогоды во Франции сел на мель паром с 300 пассажирами, десятками автомобилей и грузовиков. Пострадавших нет, однако возникли трудности с судоходством в гавани.

Швейцарские Женева и Лозанна оказались также засыпаны снегом. Часть дорог в стране была закрыта, отменены некоторые поезда. По данными СМИ, пострадавших немного, и все они получили легкие травмы.

Непогода затронула даже Корсику — из-за проливных дождей и ветра на острове закрыты аэропорты.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, погодные условия сказались и на графике прилетов самолетов в Минск. 10 декабря из-за ожидаемого снегопада в стране был объявлен оранжевый уровень опасности.

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