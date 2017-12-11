Снегопад в Европе: есть погибшие, транспортное сообщение нарушено
Сильный снегопад, который уже назван самым мощным за последние четыре года, вызвал транспортный коллапс в Европе.
Сильный снегопад, который уже назван самым мощным за последние четыре года, вызвал транспортный коллапс в Европе.
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Снегопад, который обрушился на Европу в воскресенье, 11 декабря, привел к многочисленным проблемам в транспортном сообщении европейских стран, сообщают мировые СМИ.
Главный аэропорт британской столицы — Хитроу — пока официально считается открытым. Тем не менее, рейсы выполняются с большими задержками. Власти сообщают о снежных заносах и многочисленных авариях на крупнейших автотрассах. В ряде жилых районов наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. По данными гидрометеослужб, Великобритания столкнулась с наиболее сильным снегопадом за последние годы (в отдельных частях страны выпало до 28 см осадков). Кроме того, скорость ветра в регионе достигала 129 км/ч.
В Германии
Швейцарские Женева и Лозанна оказались также засыпаны снегом. Часть дорог в стране была закрыта, отменены некоторые поезда. По данными СМИ, пострадавших немного, и все они получили легкие травмы.
Непогода затронула даже Корсику —
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, погодные условия сказались и на графике прилетов самолетов в Минск. 10 декабря