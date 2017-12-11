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07:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге загорелось здание, которое находилось на ремонте

В момент возникновения пожара в доме находилась вахтерша.

В уральской столице сегодня около 3:30 на улице Буторина, 6 произошел пожар. Загоревшееся здание на данный момент находится на ремонте и официально не сдано в эксплуатацию. Однако в помещении уже ведется рабочая деятельность. Например, подключена оргтехника.

Прибывшие на место огнеборцы присвоили пожару повышенный — первый — уровень опасности. Пламя распространилось по второму этажу и чердаку, из здания валил густой черный дым. В момент пожара в доме находилась вахтерша, ее благополучно эвакуировали.

— На площади 100 квадратных метров повреждены внутренние перегородки и перекрытия на 2-м этаже и чердачном помещении реконструируемого административного здания. В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 23 человека личного состава. — пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также частично сгорела крыша здания и оргтехника. Причины пожара устанавливаются.

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