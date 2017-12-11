Пьяный подросток загнал кулаками к соседям женщину-полицейского

По версии следствия, днем 18 октября 2017 года инспектор по делам несовершеннолетних для профилактической работы с состоящей на учете в отделе полиции несовершеннолетней девушкой прибыла к ней домой. Там она застала подопечную в компании других подростков, распивающих спиртное.

Сотрудник полиции представилась и потребовала того же от присутствующих. В ответ один из юношей ударил женщину кулаком в лицо. Полицейский покинула квартиру, однако агрессор последовал за ней в подъезд, где продолжил избивать, нанеся не менее пяти ударов в лицо. Представитель закона попыталась укрыться в соседней квартире, но буйный подросток достал ее и там, вновь ударив не менее двух раз рукой в голову и не менее двух раз ногой в живот.

«Дерзость этого преступления заключается не только в том, что удары несовершеннолетний наносил женщине, но и в том, что перед ним находится представитель власти, поскольку потерпевшая была в форменном обмундировании сотрудника отдела полиции», — отметил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

В отношении 17-летнего новосибирца было возбуждено уголовное дело, 11 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение. Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей). Уголовное дело будет рассмотрено в Дзержинском районном суде.