В Копейске во время отсутствия хозяина вор обчистил дом

В городе Копейске 28-летний местный житель, узнав о том, что хозяин дома уехал по делам, спокойно, не торопясь, выносил вещи из жилого помещения. Когда законный владелец дома вернулся и заметил пропажу, то написал заявление в полицию.

— Потерпевший объяснил свое отсутствие в доме сложившимися обстоятельствами, никому не наказал следить за жильем, — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области. — Злоумышленника быстро поймали, он во всем признался. Часть украденного нашли у него и вернули владельцу.