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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Копейске во время отсутствия хозяина вор обчистил дом

Домашний воришка две недели хозяйничал в пустом жилище.

В городе Копейске 28-летний местный житель, узнав о том, что хозяин дома уехал по делам, спокойно, не торопясь, выносил вещи из жилого помещения. Когда законный владелец дома вернулся и заметил пропажу, то написал заявление в полицию.

— Потерпевший объяснил свое отсутствие в доме сложившимися обстоятельствами, никому не наказал следить за жильем, — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области. — Злоумышленника быстро поймали, он во всем признался. Часть украденного нашли у него и вернули владельцу.

Ущерб от кражи составил 40 тысяч рублей. Это были электроинструменты и мелкая бытовая техника. На вора завели уголовное дело по статье «кража». По этой статье молодой человек может лишиться свободы сроком до шести лет в колонии общего режима.

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