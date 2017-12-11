В Копейске во время отсутствия хозяина вор обчистил дом
Домашний воришка две недели хозяйничал в пустом жилище.
Домашний воришка две недели хозяйничал в пустом жилище.
В городе Копейске 28-летний местный житель, узнав о том, что хозяин дома уехал по делам, спокойно, не торопясь, выносил вещи из жилого помещения. Когда законный владелец дома вернулся и заметил пропажу, то написал заявление в полицию.
— Потерпевший объяснил свое отсутствие в доме сложившимися обстоятельствами, никому не наказал следить за жильем, — рассказали в
Ущерб от кражи составил 40 тысяч рублей. Это были электроинструменты и мелкая бытовая техника. На вора завели уголовное дело по статье «кража». По этой статье молодой человек может лишиться свободы сроком до шести лет в колонии общего режима.