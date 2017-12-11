Первый лёд: В Прикамье погибли три человека

Три человека погибли из-за веры в крепость первого льда. Здесь как нельзя точно подходит поговорка: спасение утопающих — дел рук самих утопающих. Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, сотрудники МЧС пошли с разговором к любителям подледного лова.

Юрий Губин, отвечающий за безопасность людей на водных объектах, по зимнему льду идет первым. Если свернуть с этой тропинки, соединяющей микрорайон Запруд и площадь Восстания, то можно провалиться, вода выступает прямо на поверхность.

Владимир Иванов за свою безопасность уверен, даже несмотря на сотрудников МЧС — ведь толщина льда больше 12 сантиметров, да и у берега рыба клюет намного лучше. Лекция не помогла, поэтому в подарок оставляют памятку о происшествиях на воде.

Меньше чем за три недели из-за температурных перепадов лед на пермских реках «вставал» и таял несколько раз. В результате чего произошло пять чрезвычайных происшествий, на которых погибло три человека.

На пермских шлюзах лед еще не встал, но нарушителей уже достаточно. Часть пути рыбаки проделывают по льду, а часть на лодке. Они заезжают на «закрытую» территорию — это штраф 2 тысячи рублей. И это несмотря на то, что сегодня все подходы к пермским шлюзам оборудованы настоящей контрольно-следовой полосой, запрещающими знаками и даже колючей проволокой.

Самое рыбное место — нижний бьеф Камской ГЭС, расположенный рядом. Рыбалка здесь рассматривается как административное правонарушение. На гидростанции даже обзавелись собственным флотом, камерами видеонаблюдения и звуковыми сигналами для борьбы с любителями подледного лова.