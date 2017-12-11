Первый лёд: В Прикамье погибли три человека

Три человека погибли
Юрий Губин, отвечающий за безопасность людей на водных объектах, по зимнему льду идет первым. Если свернуть с этой тропинки, соединяющей микрорайон Запруд и площадь Восстания, то можно провалиться, вода выступает прямо на поверхность.
Владимир Иванов за свою безопасность уверен, даже несмотря на сотрудников МЧС — ведь толщина льда больше 12 сантиметров, да и у берега рыба клюет намного лучше. Лекция не помогла, поэтому в подарок оставляют памятку о происшествиях на воде.
Меньше чем за три недели
На пермских шлюзах лед еще не встал, но нарушителей уже достаточно. Часть пути рыбаки проделывают по льду, а часть на лодке. Они заезжают на «закрытую» территорию — это штраф 2 тысячи рублей. И это несмотря на то, что сегодня все подходы к пермским шлюзам оборудованы настоящей
Самое рыбное место — нижний бьеф Камской ГЭС, расположенный рядом. Рыбалка здесь рассматривается как административное правонарушение. На гидростанции даже обзавелись собственным флотом, камерами видеонаблюдения и звуковыми сигналами для борьбы с любителями подледного лова.
Сегодняшний рейд — мера профилактическая, штрафы не выписывали, а только предупреждали, что выходить на лед пока еще нельзя.