В Башкирии водитель сбил насмерть пешехода, идущего по краю дороги
Смертельное ДТП с участием «Рено Дастер» произошло накануне вечером в Нефтекамске, погиб пешеход.
Смертельное ДТП с участием «Рено Дастер» произошло накануне вечером в Нефтекамске, погиб пешеход.
Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По уточненным данным, на 3 км автодороги
По данным ГИБДД республики, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семь получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено около 2,8 тысяч нарушений ПДД, 77 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.