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07:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии водитель сбил насмерть пешехода, идущего по краю дороги

Смертельное ДТП с участием «Рено Дастер» произошло накануне вечером в Нефтекамске, погиб пешеход.

Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По уточненным данным, на 3 км автодороги Нефтекамск-Калтасы 70-летний житель Калтасинского района за рулем «Рено Дастер» сбил 48-летнего пешехода, который, предположительно, шел по краю проезжей части. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте. По предварительной информации, пешеход был одет в темное, без светоотражающих элементов.

По данным ГИБДД республики, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семь получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено около 2,8 тысяч нарушений ПДД, 77 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

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