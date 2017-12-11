В Башкирии водитель сбил насмерть пешехода, идущего по краю дороги

Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По уточненным данным, на 3 км автодороги Нефтекамск-Калтасы 70-летний житель Калтасинского района за рулем «Рено Дастер» сбил 48-летнего пешехода, который, предположительно, шел по краю проезжей части. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте. По предварительной информации, пешеход был одет в темное, без светоотражающих элементов.