Накануне в Уфе сгорел припаркованный автомобиль, сообщает мэрия.

В частности, пожар произошел возле дома № 18 по улице 50 лет Октября. Загорелась «девятка». Огнем сильно повредило моторный отсек и салон.

Причиной пожара названа неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Пострадавших нет, на соседние автомобили огонь не перекинулся.

К слову, в минувшую пятницу в Уфе произошел пожар в жилом доме. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на седьмом этаже дома № 45 по улице Достоевского.