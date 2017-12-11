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07:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе сгорел припаркованный автомобиль

Пострадавших нет, на соседние автомобили огонь не перекинулся.

Накануне в Уфе сгорел припаркованный автомобиль, сообщает мэрия.

В частности, пожар произошел возле дома № 18 по улице 50 лет Октября. Загорелась «девятка». Огнем сильно повредило моторный отсек и салон.

Причиной пожара названа неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Пострадавших нет, на соседние автомобили огонь не перекинулся.

К слову, в минувшую пятницу в Уфе произошел пожар в жилом доме. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на седьмом этаже дома № 45 по улице Достоевского.

Из опасной зоны пожарные эвакуировали шесть человек.

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