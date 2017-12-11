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08:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске мошенники предлагают вкладчикам вернуть деньги «МММ»

Аферисты представляются специалистами из Сбербанка.

Одной из жительниц Красноярска позвонили «старые знакомые» из МММ. В 2011 году женщина вложила в новую версию «пирамиды» один миллион рублей, но деньги потеряла. Спустя шесть лет вкладчице позвонили и предложили вернуть сумму. Об этом сообщил телеканал «Афонтово».

«Я сказала звонившим, что вкладывать ничего не буду. Посмотрю, чем это дело закончится — то ли это развод, то ли возрождение МММ. Затем позвонил сотрудник банка. Все мое общение было в течение одного дня. Но это было очень убедительно, потому что голоса были уважительные, представлялись сотрудниками Сбербанка России», — рассказала красноярка.

Звонивший мужчина объяснил, что компания готова вернуть деньги, но перевести их могут только на спецсчет в Сбербанке. Женщина заподозрила неладное, когда оператор попросил назвать номер счета, а сам счет предложил застраховать. Это обойдется в 49 тысяч рублей.

«Я отказалась страховать за свой счет и тогда поняла, что это обман», — продолжила красноярка.

Как оказалось, мошенники работают по всей стране. Люди пишут в интернете, что им также поступают звонки от представителей МММ.

В Сбербанке сообщили, что сотрудники никогда не будут спрашивать номер счета и персональные данные по телефону. В банке пообещали провести собственное расследование.

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В Красноярске мошенники предлагают вкладчикам вернуть деньги «МММ»
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