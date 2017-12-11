По факту смерти избитой школьницы возбуждено уголовное дело

Напомним, 23 ноября из-за конфликта восьмиклассницу избили две её сверстницы и ученица 9 класса. Спустя пять дней состояние девочки резко ухудшилось, она впала в кому, а позже скончалась в больнице.



Также известно, что за месяц до конфликта ребёнку сделали операцию, поэтому также будет дана оценка действиям нейрохирургов. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».





