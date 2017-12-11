По факту смерти избитой школьницы возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ученицы школы № 23 в Красноярске.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ученицы школы № 23 в Красноярске.
Напомним, 23 ноября
Также известно, что за месяц до конфликта ребёнку сделали операцию, поэтому также будет дана оценка действиям нейрохирургов. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».