Спасатели нашли обломки пропавшего в Иркутской области вертолета
ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили место аварийной посадки частного вертолета, пропавшего 7 декабря в Братском районе Иркутской области с двумя людьми на борту.
ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили место аварийной посадки частного вертолета, пропавшего 7 декабря в Братском районе Иркутской области с двумя людьми на борту.
Вертолет «Eurocopter АМ-350», на борту которого находились пилот и частный предприниматель, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке
«По данным департамента общественной безопасности городской администрации, найдены обломки пропавшего вертолета. Более подробная информация пока отсутствует», — сообщила РИА Новости представитель администрации Братского района.
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