Спасатели нашли обломки пропавшего в Иркутской области вертолета

Вертолет «Eurocopter АМ-350», на борту которого находились пилот и частный предприниматель, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. Предполагалось, что вертолет сел на лед Ангары. Ранее сообщалось, что поиски продолжились в понедельник, к группе спасателей присоединились водолазы.