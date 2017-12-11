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08:02 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели нашли обломки пропавшего в Иркутской области вертолета

ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили место аварийной посадки частного вертолета, пропавшего 7 декабря в Братском районе Иркутской области с двумя людьми на борту.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет «Eurocopter АМ-350», на борту которого находились пилот и частный предприниматель, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. Предполагалось, что вертолет сел на лед Ангары. Ранее сообщалось, что поиски продолжились в понедельник, к группе спасателей присоединились водолазы.

«По данным департамента общественной безопасности городской администрации, найдены обломки пропавшего вертолета. Более подробная информация пока отсутствует», — сообщила РИА Новости представитель администрации Братского района.

По данным пресс-службы МЧС, обломки обнаружены при мониторинге акватории реки Ангары с вертолета Ми-8 на льду Кочегаринского залива.

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