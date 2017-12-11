На Московском тракте в результате ДТП погиб ребёнок

ЕКАТЕРИНБУРГ. Накануне на 213 км автодороге Пермь Екатеринбург произошло столкновение грузового автомобиля «Вольво» и легкового «Ниссан Альмера», сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Водитель «Ниссана» 37-летний мужчина, двигаясь из Красноуфимска в направлении Екатеринбурга, при совершении обгона не справился с управлением, допустил наезд на обочину с последующим выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с встречным грузовиком. Об этом сообщает.

В результате ДТП погиб ребёнок, мальчик 2007 г.р., который находился справа на заднем сидение автомобиля Ниссан, был пристегнут штатным ремнем, без детского удерживающего устройства.

Также тяжелые травмы получила женщина-пассажир, 1966 года рождения, у самого водителя травмы ног.

Все обстоятельства выясняются сотрудниками полиции. При осмотре транспортного средства Ниссан установлено, что шины не соответствуют требованиям безопасности, являются крайне изношенными.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения учитывать погодные условия, максимально сократить опасные маневры, в том числе связанные с выездом на полосу встречного движения, превышения скоростного режима. Снегопады будут продолжаться еще в течение суток, видимость на трассах Свердловской области ухудшена. С связи с этим необходимо максимально сократить длительные поездки, в особенности на транспортных средствах с различными техническими неисправностями.

Также отметим, что именно выезд на полосу встречного движения чаще всего является причиной ДТП, в которых самая высокая тяжесть последствия, и в которых погибают участники дорожного движения.