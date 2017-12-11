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08:10 (мск), источник: Om1.ru

Молодой сельчанин в Омской области обокрал коровник

Из помещения утащили стройматериалы.

Сотрудники полиции Саргатского района быстро раскрыли дерзкую кражу из коровника. Вчера в полицию обратился 42-летний житель села Ивановка с заявлением о краже. Мужчина пояснил, из его коровника неизвестные стащили листы профнастила.

Правоохранители быстро вышли на след подозреваемого — им оказался 26-летний местный житель, который, несмотря на возраст, уже несколько раз сидел за решеткой за кражи. Ему предстоит в очередной раз отправиться в колонию за кражу профнастила. Стройматериал, кстати, изъяли и вернули назад владельцу. Пока вор находится под подпиской о невыезде.

Отметим, в селах явно активизировался криминал. Так, добропорядочная доярка из села Доброе Поле поддалась искушению и украла чужой телефон, из-за чего на нее завели первое в ее жизни уголовное дело.

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