Директор фирмы в Уфе оштрафован на 2 млн рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Суд установил, что в 2014 году подсудимый предложил оперуполномоченному регионального управления ФСБ, который проводил проверку в компании, 2 млн рублей в обмен на оригинал протокола и изъятые документы.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил о незаконных действиях бизнесмена руководству. После передачи взятки посредник обвиняемого был задержан с поличным, говорится в сообщении.

Действия директора фирмы квалифицированы по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Подсудимый не признал вину в совершении преступления.

Кроме того, ранее по результатам рассмотрения возбужденного прокуратурой административного дела по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) суд оштрафовал ООО «Регион Сервис» на 20 млн рублей с конфискацией предложенной суммы незаконного вознаграждения.