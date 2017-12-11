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07:57 (мск), источник: Интерфакс

Директор фирмы в Уфе оштрафован на 2 млн рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Уфа. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Советский районный суд Уфы оштрафовал на 2 млн рублей директора ООО «Регион Сервис» — субподрядчика реконструкции набережной — за попытку дать взятку сотруднику ФСБ, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в понедельник.

Суд установил, что в 2014 году подсудимый предложил оперуполномоченному регионального управления ФСБ, который проводил проверку в компании, 2 млн рублей в обмен на оригинал протокола и изъятые документы.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил о незаконных действиях бизнесмена руководству. После передачи взятки посредник обвиняемого был задержан с поличным, говорится в сообщении.

Действия директора фирмы квалифицированы по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Подсудимый не признал вину в совершении преступления.

Кроме того, ранее по результатам рассмотрения возбужденного прокуратурой административного дела по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) суд оштрафовал ООО «Регион Сервис» на 20 млн рублей с конфискацией предложенной суммы незаконного вознаграждения.

Также в отношении компании по факту уклонения от уплаты около 8 млн рублей налогов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ, которое в дальнейшем прекращено в связи с внесением суммы в бюджет.

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