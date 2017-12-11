Автомобиль врезался в пешеходов, ожидающих перехода проезжей части в Хабаровске
Имеются пострадавшие.
Имеются пострадавшие.
Хабаровск, 11 декабря, AmurMedia.
В Хабаровске произошло ДТП, в результате которого пострадали пешеходы и предполагаемый виновник аварии. Происшествие зарегистрировано вблизи остановки пассажирского транспорта «педагогический университет», сообщили ИА AmurMedia в
По предварительной информации водитель «Тойота Калдина» совершил столкновение с «Ниссан Терано» и попытался скрыться с места происшествия. Автомобиль предполагаемого виновника аварии занесло, он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала светофора для перехода проезжей части.
Имеются пострадавшие. Их количество и степень травм уточняются.
На месте аварии работает