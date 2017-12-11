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08:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автомобиль врезался в пешеходов, ожидающих перехода проезжей части в Хабаровске

Имеются пострадавшие.

Хабаровск, 11 декабря, AmurMedia.

В Хабаровске произошло ДТП, в результате которого пострадали пешеходы и предполагаемый виновник аварии. Происшествие зарегистрировано вблизи остановки пассажирского транспорта «педагогический университет», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации водитель «Тойота Калдина» совершил столкновение с «Ниссан Терано» и попытался скрыться с места происшествия. Автомобиль предполагаемого виновника аварии занесло, он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала светофора для перехода проезжей части.

Имеются пострадавшие. Их количество и степень травм уточняются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов внутренних дел.

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