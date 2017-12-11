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09:00 (мск), источник: VN.ru

Водитель сбил спутника почтальона ради пенсионных денег

Дерзкое нападение совершил житель Новосибирска на женщину-почтальона, доставлявшего пенсии в поселке Железнодорожный. Управляя автомобилем, он сбил спутника почтальона, а затем, угрожая гаечным ключом, попытался забрать сумку с деньгами, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел девятого декабря. По данным следствия, потерпевшая, которую сопровождал ее знакомый, доставляла пенсии местным жителям. Около 15.20 на улице Новой ее спутника сбила иномарка. Вышедший из машины водитель, вооруженный гаечным ключом, стал отбирать сумку с деньгами.

«Несмотря на полученные травмы, сбитый машиной мужчина вступил в борьбу с нападавшим и предотвратил похищение более 180 тысяч рублей. Злоумышленник сел в машину, но прежде, чем ему удалось скрыться, сопровождавший почтальона мужчина разбил заднее стекло иномарки», — рассказал VN.ru представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин.

Информация об автомобиле с разбитым стеклом была немедленно передана всем полицейским патрулям. Около 16.00 на автодороге К-19р в районе села Гусиный Брод похожая по приметам Toyota попала в поле зрения экипажа ДПС ГИБДД. За рулем иномарки находился 28-летний житель Кировского района, а на пассажирском сиденье — 21-летняя девушка. И водитель, и его пассажирка оказались знакомыми потерпевшей.

По факту попытки ограбления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также установлено, что ранее фигурант отбывал наказание за разбойное нападение.

«Когда уже прекратят бедные почтальоны таскать пенсии в сумке и подвергать свою жизнь опасности?», — задался вопросом один из пользователей соцсетей.

Ровно год назад ограбление почтальона было совершено в поселке Сузун. Преступник распылил газовый баллончик в глаза сотруднице почты, вырвал сумку и скрылся. В похищенной сумке находилось более 250 тысяч рублей пенсий, корреспонденция и сотовый телефон.

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