Водитель сбил спутника почтальона ради пенсионных денег

Инцидент произошел девятого декабря. По данным следствия, потерпевшая, которую сопровождал ее знакомый, доставляла пенсии местным жителям. Около 15.20 на улице Новой ее спутника сбила иномарка. Вышедший из машины водитель, вооруженный гаечным ключом, стал отбирать сумку с деньгами.

«Несмотря на полученные травмы, сбитый машиной мужчина вступил в борьбу с нападавшим и предотвратил похищение более 180 тысяч рублей. Злоумышленник сел в машину, но прежде, чем ему удалось скрыться, сопровождавший почтальона мужчина разбил заднее стекло иномарки», — рассказал VN.ru представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин.

Информация об автомобиле с разбитым стеклом была немедленно передана всем полицейским патрулям. Около 16.00 на автодороге К-19р в районе села Гусиный Брод похожая по приметам Toyota попала в поле зрения экипажа ДПС ГИБДД. За рулем иномарки находился 28-летний житель Кировского района, а на пассажирском сиденье — 21-летняя девушка. И водитель, и его пассажирка оказались знакомыми потерпевшей.

По факту попытки ограбления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также установлено, что ранее фигурант отбывал наказание за разбойное нападение.

«Когда уже прекратят бедные почтальоны таскать пенсии в сумке и подвергать свою жизнь опасности?», — задался вопросом один из пользователей соцсетей.