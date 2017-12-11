Под Челябинском из-за снегопада в пробке больше суток простоял автобус с детьми из Тольятти
В воскресенье, 10 декабря под Челябинском
В воскресенье, 10 декабря под Челябинском
«В настоящее время на федеральной автодороге Москва — Челябинск с 1548 по 1780 км (от Аши до Миасса) в связи с осадками закрытие движения грузового транспорта продлено до 12 часов 10 декабря, — сообщил он. — На данном участке автодороги выведены, для работы дополнительные 21 экипаж нарядов ДПС для осуществляют надзора за движением и своевременного оказания помощи автомобилистам. Всего в данный момент работают 36 экипажей».
Александр Курынкин рассказал, что сотрудники ГИБДД продолжают расчищать проезжую часть от большегрузов для проезда двух пассажирских автобусов с детьми.
«Автобусы стоят в районе Сатки в общей пробке с обеда 9 декабря, — уточнил он. — Сотрудники ГИБДД поддерживают с автобусами связь. Со слов водителей, дизельное топливо для прогрева, а также продукты питания у них имеются».
По предварительной информации, в одном автобусе, которые ехал из Тольятти, находятся десятилетние дети, 20 человек. Во втором автобусе находятся 15−16-летние подростки, 16 человек.
«На период ограничения движения на трассе развернуты подвижные пункты обогрева на 1766-м, 1592-м и 1737-м км, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб: 101 и 112».
По данным челябинского гидрометцентра, в минувшие сутки по всей территории области прошел снег, днем в отдельных районах сильный.