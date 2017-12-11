Под Челябинском из-за снегопада в пробке больше суток простоял автобус с детьми из Тольятти

«В настоящее время на федеральной автодороге Москва — Челябинск с 1548 по 1780 км (от Аши до Миасса) в связи с осадками закрытие движения грузового транспорта продлено до 12 часов 10 декабря, — сообщил он. — На данном участке автодороги выведены, для работы дополнительные 21 экипаж нарядов ДПС для осуществляют надзора за движением и своевременного оказания помощи автомобилистам. Всего в данный момент работают 36 экипажей».

Александр Курынкин рассказал, что сотрудники ГИБДД продолжают расчищать проезжую часть от большегрузов для проезда двух пассажирских автобусов с детьми.

«Автобусы стоят в районе Сатки в общей пробке с обеда 9 декабря, — уточнил он. — Сотрудники ГИБДД поддерживают с автобусами связь. Со слов водителей, дизельное топливо для прогрева, а также продукты питания у них имеются».

<div id="vk_post_-32443541_718199"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-32443541_718199", -32443541, 718199, '7dvKw_iKRNpG0t0vTQjiSFv7mQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, в одном автобусе, которые ехал из Тольятти, находятся десятилетние дети, 20 человек. Во втором автобусе находятся 15−16-летние подростки, 16 человек.

«На период ограничения движения на трассе развернуты подвижные пункты обогрева на 1766-м, 1592-м и 1737-м км, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб: 101 и 112».