Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
"Это была уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Одна из стран СНГ не вернет России $240 млн долга
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
Победитель «Евровидения-2017» перенес сложную операцию
Аналитики: доллар может опуститься до 52,5 руб.
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Белый дом Рождества
08:53 (мск), источник: УралПолит.ру

Два водоема загрязнили на Среднем Урале

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 декабря, ИА УралПолит.Ru. Природоохранная прокуратура установила факт загрязнения притока реки Тагил и реки Шайтанка.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провела выездную проверку исполнения природоохранного законодательства обществом с ограниченной ответственностью, которое с 14 июля 2016 года предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения в селе Николо-Павловское Пригородного района.

Установлено, что на северо-западе села по улице Юбилейная из разрушенного канализационного колодца выходят на поверхность канализационные стоки. От источника канализационные стоки текут по рву вдоль поселка Отрадного, изливаются на заболоченный участок и далее в ручей, который впадает в реку Тагил.

Кроме того, в ходе осмотра территории установлено, что одно здание очистных сооружений, эксплуатируемое фирмой, разрушено, другое находится в аварийном состоянии. Стоки из канализации на очистку не попадают и в районе аварийного здания очистных сооружений выходят на поверхность и затем впадают в реку Шайтанку.

Результатами инструментальных замеров установлено содержание загрязняющих веществ в местах отбора в концентрациях, превышающих допустимую концентрацию вредных веществ в водах рыбохозяйственного значения.

Кроме того, установлено, что фирма самовольно пользуется водоемом, без соответствующих документов. У нее также нет разрешения на сброс загрязняющих веществ в водоемы. объекты, разработанные и утвержденные нормативы.

Прокуратура в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направила иск, чтобы обязать организацию прекратить несанкционированные сбросы канализационных стоков на рельеф местности, обеспечить поступление сточных вод на очистные сооружения оформить, как положено документы на пользование притоком реки Тагил, рекой Шайтанка.

Иск находится на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура в отношении директора общества возбудила административные дела по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов) и ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мучжина пропал вместе с машиной в Верхней Пышме
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС
РЖД пустили все поезда в обход Украины
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам
Варшава прокомментировала подрыв польского автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь