Два водоема загрязнили на Среднем Урале

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провела выездную проверку исполнения природоохранного законодательства обществом с ограниченной ответственностью, которое с 14 июля 2016 года предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения в селе Николо-Павловское Пригородного района.

Установлено, что на северо-западе села по улице Юбилейная из разрушенного канализационного колодца выходят на поверхность канализационные стоки. От источника канализационные стоки текут по рву вдоль поселка Отрадного, изливаются на заболоченный участок и далее в ручей, который впадает в реку Тагил.

Кроме того, в ходе осмотра территории установлено, что одно здание очистных сооружений, эксплуатируемое фирмой, разрушено, другое находится в аварийном состоянии. Стоки из канализации на очистку не попадают и в районе аварийного здания очистных сооружений выходят на поверхность и затем впадают в реку Шайтанку.

Результатами инструментальных замеров установлено содержание загрязняющих веществ в местах отбора в концентрациях, превышающих допустимую концентрацию вредных веществ в водах рыбохозяйственного значения.

Кроме того, установлено, что фирма самовольно пользуется водоемом, без соответствующих документов. У нее также нет разрешения на сброс загрязняющих веществ в водоемы. объекты, разработанные и утвержденные нормативы.

Прокуратура в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направила иск, чтобы обязать организацию прекратить несанкционированные сбросы канализационных стоков на рельеф местности, обеспечить поступление сточных вод на очистные сооружения оформить, как положено документы на пользование притоком реки Тагил, рекой Шайтанка.

Иск находится на рассмотрении.