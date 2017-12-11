Два водоема загрязнили на Среднем Урале
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 декабря, ИА УралПолит.Ru. Природоохранная прокуратура установила факт загрязнения притока реки Тагил и реки Шайтанка.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 декабря, ИА УралПолит.Ru. Природоохранная прокуратура установила факт загрязнения притока реки Тагил и реки Шайтанка.
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провела выездную проверку исполнения природоохранного законодательства обществом с ограниченной ответственностью, которое с 14 июля 2016 года предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения в селе
Установлено, что на
Кроме того, в ходе осмотра территории установлено, что одно здание очистных сооружений, эксплуатируемое фирмой, разрушено, другое находится в аварийном состоянии. Стоки из канализации на очистку не попадают и в районе аварийного здания очистных сооружений выходят на поверхность и затем впадают в реку Шайтанку.
Результатами инструментальных замеров установлено содержание загрязняющих веществ в местах отбора в концентрациях, превышающих допустимую концентрацию вредных веществ в водах рыбохозяйственного значения.
Кроме того, установлено, что фирма самовольно пользуется водоемом, без соответствующих документов. У нее также нет разрешения на сброс загрязняющих веществ в водоемы. объекты, разработанные и утвержденные нормативы.
Прокуратура в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направила иск, чтобы обязать организацию прекратить несанкционированные сбросы канализационных стоков на рельеф местности, обеспечить поступление сточных вод на очистные сооружения оформить, как положено документы на пользование притоком реки Тагил, рекой Шайтанка.
Иск находится на рассмотрении.
Кроме того, прокуратура в отношении директора общества возбудила административные дела по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов) и ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).