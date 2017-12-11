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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские полицейские задержали браконьеров

Оба охотника незаконно убивали животных.

Всего за весь 2017 год возбудили 170 уголовных дел о незаконной охоте в Новосибирской области. Накануне новосибирские полицейские задержали двоих браконьеров. Один из них был пойман на территории государственного заказника «Майское утро» в Купинском районе. 34-летний житель села Лукошино увидел раненную косулю и убил животное ножом. Еще один случай в Здвинском районе. Во время проверки автомобиля жительницы села Чулым нашли фрагменты двух сибирских косуль. Животных незаконно добыл муж автолюбительницы.

— У 35-летнего подозреваемого полицейские изъяли три охотничьих ружья и доказательства совершенного преступления. Также изъяты два автомобиля, которые могли использоваться во время незаконной охоты, — рассказывают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас по обоим фактам идет проверка и устанавливается ущерб, принесенный животному миру.

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