Новосибирские полицейские задержали браконьеров

Всего за весь 2017 год возбудили 170 уголовных дел о незаконной охоте в Новосибирской области. Накануне новосибирские полицейские задержали двоих браконьеров. Один из них был пойман на территории государственного заказника «Майское утро» в Купинском районе. 34-летний житель села Лукошино увидел раненную косулю и убил животное ножом. Еще один случай в Здвинском районе. Во время проверки автомобиля жительницы села Чулым нашли фрагменты двух сибирских косуль. Животных незаконно добыл муж автолюбительницы.